Призывавший расправляться с бойцами СВО работник мэрии Примак упал с многоэтажки

44-летний сотрудник мэрии упал с девятого этажа дома в Николаевске-на-Амуре в Хабаровском крае. Погибший — Артем Примак, ранее на него возбудили уголовное дело за то, что мужчина призывал убивать участников СВО, сообщает « Amur Mash ».

Тело мужчины обнаружили в ночь на 14 февраля под окнами многоэтажки, расположенной на Орлова, 9.

При этом известно, что мужчина проживал по другому адресу. Как он оказался именно в этом доме, не уточняется.

На сотрудника мэрии недавно было возбуждено уголовное дело за призывы к экстремизму. Примак публично призывал убивать участников СВО. Во время допроса он раскаялся в содеянном. Мужчина даже записал видео с извинениями и сообщил, что попал под влияние зарубежных СМИ.

Ранее рабочий рухнул с высоты на западе Москвы. Ему удалось выжить.