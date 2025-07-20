Признанный умершим житель Италии воскрес через полчаса

Житель Италии, которого признали умершим, очнулся через полчаса после «смерти»

У 78-летнего жителя итальянской Тарквинии произошла остановка сердца. Врачи признали его умершим, но спустя полчаса мужчина внезапно очнулся, сообщает Общественная Служба Новостей со ссылкой на Belga.

Мужчина почувствовал себя плохо, когда был дома. Приехавшие медики пытались спасти его, но у пенсионера остановилось сердце.

Врачи озвучили время смерти. Через полчаса к дому подъехал катафалк, но внезапно «умерший» пенсионер открыл глаза. Первым делом он просил о своих дочерях.

Итальянца госпитализировали в срочном порядке. Сейчас он находится в стабильном состоянии. В медицине подобные случаи называют «феноменом Лазаря». Он означает восстановление сердечно-сосудистой функции после тщетной попытки реанимации.

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