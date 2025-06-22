Очнулась в реанимации: русская модель воскресла после смерти в Турции

Модель из России воскресла, разбившись при падении с восьмого этажа в Турции

Российская модель разбилась, выпав из окна 8-го этажа в Турции, однако вскоре воскресла в больнице. В настоящее время 38-летняя участница конкурса «Краса Российской империи — 2017» проходит лечение в одной из московских больниц, сообщает SHOT .

Ольга прилетеле в турецкий Мерсин с целью отдохнуть и планировала путешествовать по другим городам. В элитном жилом комплексе Liparis Sunlife Ольга встретилась со знакомым. Мужчина был изрядно пьян и, вероятно, принял запрещенные препараты. Ольга находилась рядом с балконом, когда знакомый напал и ударил ее по голове.

Москвичка сорвалась, пролетела около 30 метров и упала на газон. До прибытия скорой помощи она оставалась в сознании, а после помнит только то, что очнулась в реанимации. Там она узнала от потрясенных врачей, что умерла. Медики зафиксировали смерть в 01:05 ночи, когда везли Ольгу в больницу.

В результате падения с высоты восьмого этажа у пострадавшей были диагностированы переломы трех ребер, повреждения внутренних органов, а также переломы руки, двух орбитальных костей и носа. Для восстановления лица модели понадобится операция.

Ольга покинула медучреждение на своих ногах и вернулась в Москву. В настоящее время она проходит лечение в одной из городских больниц.