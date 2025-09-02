Признался с улыбкой: подозреваемый в убийстве Парубия назвал свои мотивы

сегодня в 14:32

Подозреваемый в убийстве экс-главы совета национальной безопасности Украины и бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия заявил, что убил политика из-за личной мести украинской власти, сообщает РИА Новости .

«Да, это я его убил, он был рядом», — с улыбкой сказал подозреваемый Михаил Сцельников.

Мужчина подчеркнул, что убил бы и бывшего украинского лидера Петра Порошенко*, если бы он оказался на месте Андрея Парубия.

При этом подозреваемый опроверг утверждения, что действовал по заказу российских спецслужб.

Парубия убили 30 августа во Франковском районе Львова. В него выстрелили восемь раз, затем киллер скрылся на электровелосипеде. Позднее на Украине заявили, что поймали подозреваемого.

*Петр Порошенко входит в объединение, которое признано в России экстремистским, террористическим и запрещено.