сегодня в 14:27

Пристройка к дому с магазином Eurospar вспыхнула в центре Москвы

Пожар разгорелся в административной пристройке к жилому дому №24 на Старой Басманной улице в центре столицы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

Внутри пристройки находится магазин Eurospar. На крыше помещения проводили огневые работы, из-за чего начал тлеть утеплитель в подкровельном пространстве.

Прибывшие на место возгорания пожарно-спасательные подразделения приступили к тушению огня. Сотрудники провели проливку, а затем полностью ликвидировали возгорание.

Пристройку самостоятельно покинули около 40 человек. В результате ЧП никто не пострадал.

На месте работали 22 сотрудника МЧС России, также задействовали 7 единиц техники.