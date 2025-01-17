Пришли результаты вскрытия: стало известно, от чего умер срочник в Подмосковье

Служивший в Подмосковье срочник скончался от отека мозга и менингококцемии

Появились результаты вскрытия 19-летнего Владислава Б., скончавшегося в декабре во время прохождения службы в воинской части 1-го танкового полка Таманской дивизии, расположенной в подмосковном поселке Калининец, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Как следует из документа, переданного семье срочника, причина смерти — отек головного мозга и менингококцемия. Это острейшая форма менингококковой инфекции, которое молниеносно развивается. Кроме того, в морге выявили у молодого человека надпочечниковую недостаточность, появившуюся на фоне болезни.

Родственники погибшего рассказали, что им привезли тело Владислава. Оно было полностью покрыто сыпью.

Солдат-срочник скончался в ночь на 30 декабря. Весь день 29 декабря парня лихорадило, он даже потерял сознание на присяге. Жаловаться на здоровье Владислав стал 16 декабря — у него появился сильный кашель.

Родные призывника ждут ответы от военной прокуратуры и военно-следственного отдела СК.