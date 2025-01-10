19-летний призывник умер в воинской части в Подмосковье после присяги

19-летний Владислав Б. из Красноярска отправился служить в Подмосковье и умер ночью после присяги. По предварительным данным, он скончался от менингита, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва» .

Молодой человек получил повестку 6 декабря. Его направили на службу в воинскую часть, которая находится в поселке Калининец. 29 декабря срочник принял присягу, а на следующий день родителям юноши сообщили, что он умер.

По предварительным данным, парень начал жаловаться на здоровье 16 декабря. Он сильно кашлял и дважды обращался к медикам, те назначили ему таблетки, чтобы сбить температуру. По словам сослуживцев, 29 декабря, в день присяги, Владислава трясло и лихорадило на построении, он даже потерял сознание.

Врачи в воинской части озвучили парню диагноз — менингит. Также на теле призывника появилась сыпь. Он умер в ночь с 29 на 30 декабря. Командир роты в разговоре с родителями молодого человека также сообщил, что Владислав скончался от менингита.

Родные призывника обратились в военную прокуратуру для проверки.

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