Пришел с ножом: в Кузбассе задержали мужчину за посещение кафе со своим прибором

Росгвардия в Новокузнецке задержала мужчину, пришедшего в кафе со своим ножом

В городе Новокузнецке в Кузбассе бойцы Росгвардии задержали мужчину, который пришел в местное кафе со своим кухонным ножом, сообщает Сiбдепо .

Сотрудники заведения испугались посетителя, державшего в руке острый предмет, и нажали на тревожную кнопку.

«По предварительным данным, мужчина пришел в кафе, сел за столик и достал принесенный с собой кухонный нож», — сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Нарушителем оказался 54-летний местный житель. Объяснить причину своего поведения он не смог, затем его передали полиции. При этом мужчина не пытался сделать заказ, а просто сел за столик и сидел с ножом в руке.

Ранее в Омской области нелегальный армянин-мигрант безуспешно пытался спрятать себя с помощью куртки, когда за ним пришел судебный пристав. Однако представитель правоохранительных органов все равно обнаружил нарушителя.