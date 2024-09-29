«Присели на дорожку»: дрон отправил боевиков ВСУ в Курской области на тот свет

РВ: военные ВСУ сели на остановку в Курской области и дождались русского удара

Украинские солдаты сели на автобусную остановку в Ольговке Курской области и дождались удара дроном от ВС РФ. Об этом сообщает Telegram-канал « Военкоры русской весны ».

На кадрах видно, как российский беспилотник-камикадзе летит прямо в троих солдат ВСУ, которые сидели на остановке общественного транспорта. Один из боевиков замечает дрон в последний момент, но ничего не успевает сделать — БПЛА уже слишком близко.

На другой записи показана сгоревшая БМП-1 ВСУ неподалеку от остановки. Противник хотел использовать ее для эвакуации своих солдат.

Ранее в Курской области уничтожили украинского бойца, который был вооружен мечом. На записи российский беспилотник-камикадзе атакует один из жилых домов, что приводит к взрыву.