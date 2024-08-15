Приостановлены полеты: в аэропорт Кельна проникли неизвестные
В аэропорту Кельна приостановили полеты из-за проникновения неизвестных
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В аэропорту Кельн/Бонн временно не осуществляют вылеты и прилеты из-за проникновения на территорию объекта неизвестных, сообщает ТАСС.
Посторонние проникли в зону прибытия самолетов в четверг. Из-за этого была начата полицейская операция.
Подробностей происшествия не сообщается. Дополнительную информацию будут предоставлять по мере поступления.
Ранее ложный крик о бомбе в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге привел к панике и давке среди пассажиров.