Приостановлены полеты: в аэропорт Кельна проникли неизвестные

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В аэропорту Кельн/Бонн временно не осуществляют вылеты и прилеты из-за проникновения на территорию объекта неизвестных, сообщает ТАСС .

Посторонние проникли в зону прибытия самолетов в четверг. Из-за этого была начата полицейская операция.

Подробностей происшествия не сообщается. Дополнительную информацию будут предоставлять по мере поступления.

Ранее ложный крик о бомбе в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге привел к панике и давке среди пассажиров.