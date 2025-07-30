Прикатила коляску в темный двор: пьяная мать в Ленобласти бросила дочь на улице
Пьяная женщина ночью бросила двухлетнюю дочь на улице в Ленобласти
В Киришах Ленинградской области нетрезвая мать ночью бросила двухлетнюю дочь в коляске прямо на улице. Затем она ушла в неизвестном направлении, сообщает РЕН ТВ.
На опубликованных кадрах с камеры наблюдения видно, как женщина привезла ребенка в темный двор, поставила коляску, оглянулась и ушла в неизвестном направлении. Девочка осталась без присмотра.
Малышку заметили прохожие и позвонили в полицию. На место происшествия приехала скорая помощь, которая забрала девочку в больницу.
Против женщины открыли уголовное дело по статье «Оставление в опасности».
Ранее в Улан-Удэ малыш наелся стеклянной пыли, прокусив вертушку из отдела детских игрушек в Fix Price.