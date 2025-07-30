Полуторогодовалый малыш наелся стеклянной пыли, прокусив товар из Fix Price

В Улан-Удэ мама купила полуторагодовалому сыну, как она считала, игрушку-вертушку из магазина Fix Price — мальчик прокусил ее, и его рот покрылся черным налетом. Женщина начала убирать занозы руками, но стеклянные частицы впились в ее ладони, сообщает SHOT .

Россиянка утверждает, что купила вертушку в отделе детских игрушек. Уже позже женщина зашла на сайт магазина и увидела, что этот товар — садовая декорация.

Женщина добавила, что когда чистила сыну рот от черного налета, в ее ладони впилось множество стеклянных осколков. Пострадавшей пришлось доставать их при помощи пинцета. В рот ребенка, предварительно, занозы не впились.

Позже в Fix Price РИАМО сообщили, что покупатель приобрела именно садовую декорацию, не предназначенную для детей, а не игрушку. Как пояснили в компании, на вертушке имелась этикетка с описанием, и в строке «состав» говорится, что в товаре есть полипропилен, сталь и ПЭТ.

Ранее в Санкт-Петербурге ребенку выстрелили в лицо из хлопушки. Происшествие случилось на детской площадки, у пострадавшего диагностировали ожог лица.