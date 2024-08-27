Приятели вспыхнули во время приготовления шашлыков в парке Подмосковья

Огонь перекинулся с костра на двух друзей, когда те решили пожарить шашлыки в подмосковном парке, сообщает SHOT .

Приехавшие из Санкт-Петербурга 36-летний Арсений и 38-летний Никита захотели отдохнуть на природе в Реутовском парке. На улице стояла жара, но это не остановило приятелей — те развели костер и стали жарить шашлык.

В один момент Арсений плеснул в огонь средство для розжига. Мужчина стоял слишком близко к пламени, поэтому на нем загорелась одежда. Приятель попытался потушить его, но вспыхнул сам.

В результате для друзей отдых закончился в ближайшей больнице, куда они попали с ожогами лица и тела.

Жителям и гостям Московской области напоминают, что разводить костры в парках Реутова запрещено, даже в мангалах.