Пригласил на свидание и задержал: пристав в Елабуге нестандартно поймал должницу

В Елабуге пристав пригласил должницу на свидание и задержал ее

В Елабуге должница по алиментам долго бегала от приставов, пока один из них не нашел гениальный способ поймать ее. Он позвал женщину на свидание, сообщает «Лента.ру» .

Россиянка не платила алименты в течение года. Всего у нее накопилось 120 тыс. рублей долга. Приставы пытались ее найти, но девушка тщательно скрывалась.

Один из приставов придумал нестандартный план, как схватить должницу. Он нашел ее в соцсетях и представился поклонником. Пристав пригласил женщину на свидание.

Та подготовилась к романтическому вечеру, но когда встретилась с потенциальным бойфрендом, то он тут же задержал ее вместе с коллегами. Должнице назначили 60 часов обязательных работ и обязали погасить долг.

Ранее в Чите мать 6 часов просидела в машине с малышом, чтобы не отдавать авто приставам. В какой-то момент у машины стал заканчиваться бензин. Родным объявленной в розыск дамы пришлось везти топливо, чтобы ребенок не замерз внутри.

