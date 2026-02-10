Приезжий в метро Москвы отправил подростка в нокаут ударом бутылкой по голове

сегодня в 14:25

Пассажир метро в Москве ударил подростка бутылкой по голове

В Москве пассажир метро ударил 17-летнего подростка бутылкой по голове в ходе конфликта. Прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел на платформе станции «Каховская». Мужчина развязал конфликт с юношей, в ходе которого ударил своего оппонента бутылкой по голове. Пострадавшему потребовалась медпомощь.

Силовики установили личность злоумышленника, которым оказался 41-летний житель Саранска. Столичная прокуратура держит на контроле привлечение мужчины к установленной законом ответственности.

Ранее неадекват ударил пассажира в голову и разбил стекло в вагоне метро Москвы. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.