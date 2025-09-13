Приезжий совершил насильственные действия против женщины в Чувашии
Приезжий совершил насильственные действия против местной жительницы в Канаше в Республике Чувашии. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
Сотрудники Следственного комитета начали проверку публикаций в СМИ.
Руководитель СУ СК России по Республике Чувашия Александр Полтанин должен предоставить доклад главе Следкома Александру Бастрыкину о ходе проверки и установленных обстоятельствах.
