сегодня в 20:37

Приезжий совершил насильственные действия против женщины в Чувашии

Приезжий совершил насильственные действия против местной жительницы в Канаше в Республике Чувашии. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.

Сотрудники Следственного комитета начали проверку публикаций в СМИ.

Руководитель СУ СК России по Республике Чувашия Александр Полтанин должен предоставить доклад главе Следкома Александру Бастрыкину о ходе проверки и установленных обстоятельствах.

