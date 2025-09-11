Руководителей конкурса «Мисс Франция» обвинили в насилии над участницами

Бывший заместитель президента конкурса «Мисс Франция» Юбер Герен в своей новой книге «Мисс Франция: от мечты к реальности» утверждает, что с 1981 по 2010 годы как минимум десять участниц стали жертвами изнасилований со стороны руководителей конкурса, сообщает «Лента.ру» .

Согласно приводимым данным, одна из победительниц была изнасилована всего через несколько часов после получения короны. Герен подробно описывает систему домогательств, принуждения к оральному сексу и психологического давления, которое заставляло девушек молчать о происходящем. При этом он отмечает, что некоторые причастные к этим преступлениям до сих пор занимают руководящие позиции в организации конкурса.

Однако достоверность этих сенсационных заявлений уже подвергается сомнению. «Мисс Франция — 2015» Камилла Серф опровергла приписываемые ей слова, заявив, что никогда не общалась с Гереном. Другая победительница конкурса 2002 года подтвердила, что автор даже не пытался с ней связаться для беседы.

Официальные представители «Мисс Франции» отреагировали сдержанно, отметив, что «принимают к сведению обвинения, но они еще не доказаны».