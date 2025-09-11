Руководителей конкурса «Мисс Франция» обвинили в насилии над участницами
Бывший заместитель президента конкурса «Мисс Франция» Юбер Герен в своей новой книге «Мисс Франция: от мечты к реальности» утверждает, что с 1981 по 2010 годы как минимум десять участниц стали жертвами изнасилований со стороны руководителей конкурса, сообщает «Лента.ру».
Согласно приводимым данным, одна из победительниц была изнасилована всего через несколько часов после получения короны. Герен подробно описывает систему домогательств, принуждения к оральному сексу и психологического давления, которое заставляло девушек молчать о происходящем. При этом он отмечает, что некоторые причастные к этим преступлениям до сих пор занимают руководящие позиции в организации конкурса.
Однако достоверность этих сенсационных заявлений уже подвергается сомнению. «Мисс Франция — 2015» Камилла Серф опровергла приписываемые ей слова, заявив, что никогда не общалась с Гереном. Другая победительница конкурса 2002 года подтвердила, что автор даже не пытался с ней связаться для беседы.
Официальные представители «Мисс Франции» отреагировали сдержанно, отметив, что «принимают к сведению обвинения, но они еще не доказаны».