Приезжие выживают старушку из квартиры в Подмосковье

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СК: приезжие пытаются выжить пенсионерку из квартиры в Подмосковье

В Долгопрудном приезжие пытаются выжить пожилую владелицу комнаты из общей квартиры, сообщает пресс-служба СКР.

Следователи выявили публикацию в соцсетях, в которой говорилось об этой ситуации. Приезжие угрожают и незаконно проникают в жилье пожилой женщины.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества) и части 1 статьи 330 УК РФ (самоуправство).

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю подмосковного главка ведомства Ярославу Яковлеву доложить о ходе расследования этого уголовного дела и установленных в ходе него обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате Следкома.

Ранее квартирный вопрос, возникший между двумя братьями в Москве, закончился поножовщиной. Они не смогли поделить недвижимость.