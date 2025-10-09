Причиной смерти чиновника в авто в Подмосковье могла быть неосторожность с огнем

В Сергиевом Посаде начата проверка по факту смерти мужчины из-за возгорания автомобиля. Предварительно, причиной пожара могло быть неосторожное обращение с огнем, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Прошедшей ночью около 02:00 на парковке Семейного центра им. Мещерякова на Пограничной улице в Сергиевом Посаде загорелись два микроавтобуса. При возгорании взорвались газовые баллоны. Заживо сгорел перевозивший гумпомощь ветеран СВО и бывший крупный смоленский чиновник Олег Иванов.

Следователи и криминалисты осмотрели место трагедии. По данному факту была назначена медицинская судебная экспертиза, опрошены свидетели и изъяты видеозаписи с камер.

Ранее Иванов доставил помощь в центр Мещерякова, откуда ее отправляют участникам спецоперации. Он решил переночевать на парковке в своем доме на колесах, а утром поехать в Смоленск. Но ночью его микроавтобус загорелся.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.