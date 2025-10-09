Ветеран СВО и экс-чиновник заживо сгорел в доме на колесах в Подмосковье

Перевозивший гуманитарную помощь ветеран СВО и бывший крупный смоленский чиновник заживо сгорел в своем доме на колесах на территории Подмосковья. Сегодня погибшему исполнилось бы 56 лет, сообщает SHOT .

Прошедшей ночью около 02:00 на парковке Семейного центра имени Мещерякова на Пограничной улице загорелись два микроавтобуса. При возгорании взорвались газовые баллоны.

Прибывшие на вызов пожарно-спасательные подразделения оперативно ликвидировали возгорание, а затем нашли тело мужчины в одном из автомобилей. Позднее выяснилось, что это ветеран СВО Олег Иванов, который после завершения контракта занимался сбором и доставкой гуманитарной помощи на фронт.

Накануне Иванов доставил гумпомощь в центр Мещерякова, откуда ее отправляют участникам СВО. Мужчина решил переночевать на парковке в своем доме на колесах, а утром отправиться в родной Смоленск. Однако ночью его микроавтобус загорелся.

Олег Иванов дослужился от главы Кардымовского района до руководителя главного регионального управления по делам молодежи и патриотическому воспитанию. Также является членом центрального правления ветеранов боевых действий России, членом Российского Союза ветеранов Афганистана и СВО. Имеет награды: медаль «За отвагу» и «Георгиевский крест» IV степени ДНР.

