сегодня в 17:30

Причиной сильного пожара в квартире на востоке столицы могла стать гирлянда

Причиной возгорания в квартире на Первомайской улице в Москве могла стать новогодняя гирлянда, сообщает «112» .

Пожар случился в жилом доме на Первомайской улице в районе Измайлово днем в субботу.

По предварительным сведениям, в доме горит несколько квартир. Пожарные тушили огонь более часа. В многоквартирном доме регулярно проводятся учебные тревоги — это помогло большинству жителей оперативно выйти на улицу.

Как отметили в столичном главке МЧС РФ, пожар полностью ликвидирован. Пострадавших нет. Были спасены шесть человек, в том числе двое детей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.