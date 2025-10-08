При взрыве в жилом доме в Северодонецке пострадал один человек

В результате взрыва в многоквартирном доме в Северодонецке Луганской Народной Республики пострадал один человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Предварительно, пострадал один человек. Его госпитализировали», — отметил он.

По предварительной информации, в многоквартирном доме в Северодонецке произошел взрыв газового баллона.

Рано утром в понедельник в одном из многоквартирных домов Ангарска произошел хлопок газовоздушной смеси. ЧП произошло в квартире на втором этаже.