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При взрыве в ростовском многоквартирном доме пострадали два человека

При взрыве в многоэтажке в Ростове из-за попадания беспилотника пострадали два человека, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале .

Он отметил, что взрыв БПЛА произошел на уровне 17 этажа.

По предварительным данным, погибших нет, пострадали два человека.

В результате атаки беспилотника в Ростове-на-Дону произошел взрыв в многоквартирном доме на улице Горсоветской, 49.

На место происшествия выехали оперативные службы.