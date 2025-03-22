При взрыве в ростовском многоквартирном доме пострадали два человека
При взрыве в многоэтажке в Ростове из-за попадания беспилотника пострадали два человека, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
Он отметил, что взрыв БПЛА произошел на уровне 17 этажа.
По предварительным данным, погибших нет, пострадали два человека.
В результате атаки беспилотника в Ростове-на-Дону произошел взрыв в многоквартирном доме на улице Горсоветской, 49.
На место происшествия выехали оперативные службы.