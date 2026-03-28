При ударе по штаб-квартире шиитов в Ираке погибли три человека

В результате удара по штаб-квартире проиранского шиитского ополчения в Ираке погибли три человека, еще 6 человек получили ранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

«Число погибших от авиаудара по штаб-квартире иракских шиитских сил народной мобилизации в Киркуке возросло до трех, ещк шесть человек ранены», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что США могут задействовать частные военные компании при возможной операции в Иране, однако их роль будет ограничена охраной и обеспечением.

Сейчас в Ираке находятся около 2,5 тыс. американских военных и до 6,5 тыс. сотрудников ЧВК. При этом лишь 751 человек задействован в сфере безопасности. Крупные подрядчики — Constellis (бывшая Blackwater), Amentum, Sallyport Global и KBR — занимаются охраной объектов, логистикой и обслуживанием баз.

