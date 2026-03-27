Эксперты допустили привлечение ЧВК США к операции в Иране

США могут задействовать частные военные компании при возможной операции в Иране, однако их роль будет ограничена охраной и обеспечением. Об этом сообщает RT .

По данным RT, США сосредоточили десантные силы ВМС у границ Ирана, что может указывать на подготовку к наземной операции. Эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов допустил, что к поддержке могут привлечь наемников, в том числе через курдские формирования.

«Сирийские и иракские курды не хотят сейчас участвовать в операциях против Ирана, у них нет сил. Но если им заплатить, то, возможно, они примут участие в боевых действиях. Такое не исключено», — рассказал Семенов.

По его словам, ЧВК не подходят для штурмовых аэромобильных и амфибийных операций и могут использоваться лишь после закрепления армии на территории — для охраны баз и удержания позиций. Эту оценку поддержал эксперт центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Сейчас в Ираке находятся около 2,5 тыс. американских военных и до 6,5 тыс. сотрудников ЧВК. При этом лишь 751 человек задействован в сфере безопасности. Крупные подрядчики — Constellis (бывшая Blackwater), Amentum, Sallyport Global и KBR — занимаются охраной объектов, логистикой и обслуживанием баз.

Тяжелого вооружения и бронетехники у этих структур нет, что исключает их самостоятельное участие в наступательных действиях против иранской армии.

