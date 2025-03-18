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При ударе Израиля по Газе погибли по меньшей мере 15 человек, в том числе дети

По меньшей мере 15 палестинцев, среди которых есть дети, погибли в результате авиаударов Израиля по сектору Газа, десятки человек пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что Израиль произвел не менее мере 35 авиаударов.

«По меньшей мере 15 человек были убиты и десятки ранены при израильских авиаударах по (объектам — ред.) службы гражданской обороны Газы…», — говорится в сообщении.

Война в секторе Газа возобновится с большей интенсивностью, если палестинское движение ХАМАС не освободит заложников в субботу, заявил ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац.