При ударах Израиля по северо-востоку Ливана погибли более 60 человек

ВВС Израиля нанесли удары по 18 поселениям в долине Бекаа на востоке Ливана. В результате атаки погибли более 60 человек, около 100 получили ранения, пишет РИА Новости .

По словам источника агентства в ливанской службе спасения, в результате ударов погиб 61 человек.

Отмечается, что из-за непрекращающихся авиаударов поисково-спасательные операции затруднены. В отдельных поселениях разбирают завалы, там могут находится выжившие.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Соединенные Штаты, способствуя атаке Израиля против Ирана, спровоцировали новый виток эскалации на Ближнем Востоке.