При ударах Израиля по Сане погибли четыре человека

Происшествия

При авиаударах Израиля по столице Йемена Сане погибли четыре человека, еще 67 пострадали, сообщает РИА Новости.

«Четыре человека погибли, 67 получили ранения в результате израильской агрессии против столицы Саны», — сообщается в заявлении минздрава хуситов, которое приводит телеканал Al Masirah.

Израиль нанес авиаудары по столице Йемена Сане и ее окрестностям. Столб огня поднялся в воздух, его было видно из разных частей города.

Арабские журналисты считают, что атаке подверглась либо нефтяная станция, либо президентский дворец.