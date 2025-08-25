При ударах Израиля по Сане погибли четыре человека

При авиаударах Израиля по столице Йемена Сане погибли четыре человека, еще 67 пострадали, сообщает РИА Новости .

«Четыре человека погибли, 67 получили ранения в результате израильской агрессии против столицы Саны», — сообщается в заявлении минздрава хуситов, которое приводит телеканал Al Masirah.

Израиль нанес авиаудары по столице Йемена Сане и ее окрестностям. Столб огня поднялся в воздух, его было видно из разных частей города.

Арабские журналисты считают, что атаке подверглась либо нефтяная станция, либо президентский дворец.