Израиль атаковал с воздуха столицу Йемена Сану
Фото - © кадр из видео
Израиль нанес авиаудары по столице Йемена Сане и ее окрестностям. Столб огня поднялся в воздух, его было видно из разных частей города, сообщает Baza.
Арабские журналисты считают, что атаке подверглась либо нефтяная станция, либо президентский дворец.
ЦАХАЛ рассказал о запланированной серии атак по целям в Йемене. Такое решение приняли в ответ на удары ракетами и БПЛА по Израилю.
В начале августа Йемен попытался запустить ракету по Израилю. Однако ее перехватили.