Израиль атаковал с воздуха столицу Йемена Сану

сегодня в 16:49

Израиль нанес авиаудары по столице Йемена Сане и ее окрестностям. Столб огня поднялся в воздух, его было видно из разных частей города, сообщает Baza .

Арабские журналисты считают, что атаке подверглась либо нефтяная станция, либо президентский дворец.

ЦАХАЛ рассказал о запланированной серии атак по целям в Йемене. Такое решение приняли в ответ на удары ракетами и БПЛА по Израилю.

В начале августа Йемен попытался запустить ракету по Израилю. Однако ее перехватили.