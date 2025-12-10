сегодня в 04:36

При стрельбе возле университета в Кентукки погиб один студент

В результате стрельбы возле общежития Университета штата Кентукки (США) погиб один студент и еще один пострадал, сообщает RT .

Губернатор штата Кентукки Энди Бешир сообщил о стрельбе в университете в столице штата Франкфорте.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Подозреваемый задержан.

Губернатор штата Кентукки призвал молиться за тех, кого затронул инцидент.

Ранее неизвестный открыл стрельбу на Мичуринском проспекте в Москве. В Сети распространилась видеозапись, на которой, предположительно, запечатлен мужчина.

