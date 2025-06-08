При пожаре в Москве погибли два человека

На северо-востоке Москвы произошел пожар, в результате которого погибли два человека. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального СК.

Пожар произошел в административно-складском комплексе, расположенном на улице Пермская. В результате погибли два человека.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц).

Вечером 8 июня в Москве на улице Пермская произошел пожар в многоэтажном разноуровневом складском помещении. Спасатели успели эвакуировать 33 человека.