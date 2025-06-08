При пожаре на Пермской улице в столице погиб человек

Вечером 8 июня в Москве на улице Пермская произошел пожар в многоэтажном разноуровневом складском помещении. Спасатели успели эвакуировать 33 человека, но одного спасти не удалось, он скончался, сообщили в пресс-службе МЧС РФ по Москве.

Предварительно известно, что пожар начался на третьем этаже в разноуровневом здании на улице Пермская, д. 1 стр. 9, где от трех до девяти этажей. Загорелось оборудование и личные вещи. Площадь пожара составила 30 квадратных метров.

Первым делом прибывшие на место происшествия спасатели бросились спасать людей. Эвакуировать удалось 33 человека, одному из которых потребовалась помощь медиков. Еще одного, к сожалению, спасти не удалось.

На месте работали более 20 спасателей и семь единиц спецтехники. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.