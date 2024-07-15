При покушении на Трампа погиб 50-летний пожарный из Буффало

Экс-начальник пожарной охраны из Пенсильвании погиб при стрельбе в Трампа

Губернатор Пенсильвании Джош Шапиро назвал имя человека, который 13 июля погиб при покушении на экс-президента США Дональда Трампа. Погибшим оказался 50-летний Кори Комператоре, экс-начальник добровольной пожарной охраны города Буффало (штат Пенсильвания), сообщает «Царьград» .

Глава штата призвал сограждан вместе помолиться за пострадавших при стрельбе на митинге: двух пенсильванцев, находившихся в критическом состоянии, за родных Кори Комператоре и раненого Дональда Трампа.

«Кори умер героем. Кори бросился на помощь своей семье, чтобы защитить их прошлой ночью на этом митинге», — цитирует телеканал CNN заявление губернатора Шапиро.

Покушение на Трампа произошло 13 июля во время митинга его сторонников в Пенсильвании. По версии правоохранителей, в бывшего президента стрелял 20-летний Мэтью Крукс. Трампа ранило в ухо, а стрелка ликвидировала Секретная служба.