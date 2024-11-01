сегодня в 22:52

При обстреле ВСУ Орловской области пострадали семь домов

Обломки украинской ракеты повредили семь домов в селе Локно Знаменского района Орловской области, сообщают РИА Новости .

По словам губернатора региона Андрея Клычкова, на частях ракеты были надписи на украинском языке.

В Орловской области за день дважды была объявлена ракетная опасность. Средства ПВО сбили ракету ВСУ. В результате атаки никто не пострадал.

Ранее украинские войска ударили по многоэтажке на улице Фокина в Советском районе Брянска. Были повреждены 12 квартир.