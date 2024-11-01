Беспилотник ВСУ повредил 12 квартир в жилом доме Брянска

сегодня в 13:39

Украинские войска ударили по многоэтажке на улице Фокина в Советском районе Брянска. Были повреждены 12 квартир, сообщает пресс-служба администрации города.

10 человек, чье имущество пострадало, отправили жить в местный отель. На месте работают сотрудники МЧС, медики и представители других служб.

В зоне атаки беспилотника задействована специальная комиссия. Ее сотрудникам предстоит выяснить, какой ущерб имуществу был нанесен. Администрация города пообещала, что будет проявлять внимание к тем, кто попал в неприятности.

Ранее украинские войска сбросили взрывчатку с беспилотника на Курский Троицкий женский монастырь. Были убиты двое гражданских, повреждены дома.