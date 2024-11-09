При обстреле ПВР в Новой Каховке погиб человек
При ударе Вооруженных сил Украины по пункту временного размещения населения (ПВР) в Новой Каховке Херсонской области погиб один человек, еще двое получили ранения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.
ВСУ обстреляли из гаубиц ПВР в Новой Каховке. В результате обстрела погиб мужчина.
По словам Сальдо, отдельные снаряды не взорвались, их обезвредили саперы.
Ранее средствами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Азовским морем сбили украинский беспилотник.