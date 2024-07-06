При обстреле Белгородской области есть пострадавший

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Мужчина ранен при ночном обстреле Шебекино

Охранник предприятия в Шебекино Белгородской области ранен при обстреле ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

После оказанной медицинской помощи мужчина отпущен домой на амбулаторное лечение.

Различные повреждения зафиксированы в 11 частных домовладениях, один из домов получил серьезные повреждения.

Также повреждены социальный объект, производственное предприятие, четыре автомобиля и линия электропередачи, уточнил глава региона.

Ранее ночью в субботу ВСУ атаковали Краснодарский край.