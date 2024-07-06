При обстреле Белгородской области есть пострадавший
Мужчина ранен при ночном обстреле Шебекино
Охранник предприятия в Шебекино Белгородской области ранен при обстреле ВСУ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
После оказанной медицинской помощи мужчина отпущен домой на амбулаторное лечение.
Различные повреждения зафиксированы в 11 частных домовладениях, один из домов получил серьезные повреждения.
Также повреждены социальный объект, производственное предприятие, четыре автомобиля и линия электропередачи, уточнил глава региона.
Ранее ночью в субботу ВСУ атаковали Краснодарский край.