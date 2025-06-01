При обрушении моста в Брянской области пострадал водитель грузовика «Мираторга»
В результате обрушения моста в Брянской области пострадал водитель грузового автомобиля компании «Мираторг», сообщает РИА Новости.
Отмечается, что пострадавшему оказывают медпомощь.
В результате обрушения моста погибли семь человек. Пострадали 30 человек.
Московская железная дорога назвала причиной обрушения моста в Брянской области «незаконное вмешательство в деятельность транспорта».
Ранее сообщалось, что по предварительной информации, подорвали мост, под которым в этот момент проезжал пассажирский поезд, следовавший по маршруту «Москва — Климово».