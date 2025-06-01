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При обрушении моста в Брянской области пострадал водитель грузовика «Мираторга»

В результате обрушения моста в Брянской области пострадал водитель грузового автомобиля компании «Мираторг», сообщает РИА Новости .

Отмечается, что пострадавшему оказывают медпомощь.

В результате обрушения моста погибли семь человек. Пострадали 30 человек.

Московская железная дорога назвала причиной обрушения моста в Брянской области «незаконное вмешательство в деятельность транспорта».

Ранее сообщалось, что по предварительной информации, подорвали мост, под которым в этот момент проезжал пассажирский поезд, следовавший по маршруту «Москва — Климово».