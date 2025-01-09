При нападении на президентский дворец в Чаде погиб один человек Происшествия сегодня в 02:34

При нападении на президентский дворец в столице Чада Нджамене погиб один человек, 18 боевиков ликвидированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.