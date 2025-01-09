При нападении на президентский дворец в Чаде погиб один человек
При нападении на президентский дворец в столице Чада Нджамене погиб один человек, 18 боевиков ликвидированы, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.
Отмечается, что силы безопасности страны полностью контролируют район президентского дворца в Нджамене.
Боевики «Боко Харам» совершили нападение около президентского дворца в Нджамене, есть погибшие и раненые.
Президент Чада в момент нападения находился в президентском дворце.