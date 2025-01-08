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Боевики «Боко Харам» совершили нападение у президентского дворца в Чаде

Боевики «Боко Харам» совершили нападение около президентского дворца в Нджамене, есть погибшие и раненые, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Отмечается, что президент Чада в момент нападения находился в президентском дворце.

Телеканал Al Jazeera сообщал, что около президентского дворца в столице Чада Нджамене произошла стрельба.

Ранее власти Чада потребовали от Франции вывести войска с территории страны до 31 января. Как сказал источник ВС Франции радио RFI, армии недостаточно семь недель, чтобы вывести из республики тысячу солдат и множество единиц техники.