RFI: Чад потребовал вывода французских войск до февраля 2025 года

Власти Чада потребовали от Франции вывести войска с территории страны до 31 января следующего года, сообщает Газета.ru .

Как сказал источник ВС Франции радио RFI, армии недостаточно семь недель, чтобы вывести из республики тысячу солдат и множество единиц техники. Такое сделать невозможно.

При этом на Париж пытаются давить со стороны радикальных сторонников разрыва отношений двух стран. В СМИ напомнили, что Чад является бывшей колонией Франции.

При этом власти Чада отметили, что они настаивают на быстром выводе войск Франции. Он должен быть завершен до начала марта, когда мусульмане начнут праздновать священный месяц Рамадан.