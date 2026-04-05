При наезде автомобиля на участников парада в США пострадали более 20 человек
При наезде автомобиля на участников парада в честь лаосского Нового года в американском штате Луизиана пострадали более 20 человек, сообщает RT.
Водитель в состоянии алкогольного опьянения протаранил праздничный парад в США.
Отмечается, что водитель влетел в толпу непреднамеренно. Сейчас он задержан.
На опубликованных кадрах видно, как пострадавшие лежат на траве, а рядом, на газоне, автомобиль.
Ранее смертельное ДТП с участием автобуса произошло в столице Турции Анкаре. Общественный транспорт влетел в эстакаду и перевернулся.
