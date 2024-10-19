При израильском ударе в Газе погибли не менее 60 человек
В результате израильского удара по городу Бейт-Лахия на севере сектора Газа погибли не менее 60 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на палестинский телеканал Al Aqsa.
«Число погибших при обстреле оккупацией нескольких домов … в Бейт-Лахия на севере сектора Газа достигло 60», — говорится в сообщении.
Также есть раненые, их количество не уточняется.
Ранее сообщалось, что два израильских истребителя нанесли мощные удары по ливанской столице, где располагаются объекты организации «Хезболлах» и живут ее сторонники.