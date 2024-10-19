Израиль дважды мощно ударил по южному пригороду Бейрута

сегодня в 17:09

Два израильских истребителя нанесли мощные удары по ливанской столице, где располагаются объекты организации «Хезболлах» и живут ее сторонники, пишет ТАСС .

Мощные взрывы прогремели в квартале Харет-Хорейк. Черные клубы дыма поднимаются над южной частью Бейрута. Воздушный рейд продолжается на окраину города.

Последний раз израильская армия атаковала столицу Ливана 16 октября. В тот день ЦАХАЛ удалось ликвидировать подземный склад вооружений «Хезболлах».

Израильская армия, прежде чем ударить по югу города, оповестила местное население с требованием покинуть несколько объектов, по которым готовился удар. Через некоторое время Израиль реализовал угрозу и ударил по городу.