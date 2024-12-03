При атаке израильских ВВС на юге Ливана погибли девять человек

Израиль, нарушив соглашение о прекращении огня, нанес удары по нескольким населенным пунктам на юге Ливана. В результате ударов погибли девять человек, еще трое ранены, сообщает РИА Новости .

В поселении Харис жертвами израильских ударов стали пять человек,. В результате авиаударов по поселению Талуса погибли четыре жителя.

Ранее Израиль и «Хезболла» договорились о прекращении огня в Ливане. Еврейское государство пообещало вывести войска с оккупированной части территории республики.

По данным ливанской армии, Израиль нарушил соглашение о прекращении огня. Утверждается, что это произошло 27 и 28 ноября.