При атаке БПЛА ВСУ на Саратов ранены 2 человека, повреждены дом и машины
Фото - © РИА Новости
Два человека получили ранения средней тяжести из-за падения обломков украинских БПЛА в Саратове. Повреждения получила одна многоэтажка — в некоторых квартирах вылетели стекла, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Бусаргин.
Раненых отвезли в больницу. Их лечат.
Еще после падения БПЛА ВСУ были повреждены машины. Владельцам автомобилей окажут помощь после оценки ущерба.
На опубликованных фото у некоторых квартир в доме разбились стекла. Также фасад здания посекло осколками.
Ночью сообщалось, что примерно 10 взрывов были слышны в небе над Саратовской областью. В регионе сбивали украинские беспилотники.
