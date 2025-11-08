сегодня в 09:34

При атаке БПЛА ВСУ на Саратов ранены 2 человека, повреждены дом и машины

Два человека получили ранения средней тяжести из-за падения обломков украинских БПЛА в Саратове. Повреждения получила одна многоэтажка — в некоторых квартирах вылетели стекла, сообщает в своем Telegram-канале губернатор региона Роман Бусаргин.

Раненых отвезли в больницу. Их лечат.

Еще после падения БПЛА ВСУ были повреждены машины. Владельцам автомобилей окажут помощь после оценки ущерба.

На опубликованных фото у некоторых квартир в доме разбились стекла. Также фасад здания посекло осколками.

Ночью сообщалось, что примерно 10 взрывов были слышны в небе над Саратовской областью. В регионе сбивали украинские беспилотники.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.