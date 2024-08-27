При атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали пять человек

Пять мирных граждан ранены при атаке ВСУ на села Белгородской области

Пять мирных граждан ранены при атаке ВСУ на села Репяховка и Косилово в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ атаковали жилые дома, в которых находились мирные граждане.

Двух пострадавших госпитализировали с осколочными ранениями. Трех отправили на амбулаторное лечение, уточнил глава региона.

Ранее два человека были госпитализированы после атаки ВСУ на Шебекино.