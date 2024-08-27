При атаках ВСУ на Белгородскую область пострадали пять человек

Пять мирных граждан ранены при атаке ВСУ на села Белгородской области
Происшествия

Пять мирных граждан ранены при атаке ВСУ на села Репяховка и Косилово в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

ВСУ атаковали жилые дома, в которых находились мирные граждане.

Двух пострадавших госпитализировали с осколочными ранениями. Трех отправили на амбулаторное лечение, уточнил глава региона.

Ранее два человека были госпитализированы после атаки ВСУ на Шебекино.