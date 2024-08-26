Два человека госпитализированы после обстрела ВСУ Шебекино

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При атаке ВСУ на Шебекино Белгородской области ранены два человека

При атаке ВСУ на Шебекино Белгородской области ранены два мирных жителя, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Город Шебекино подвергся повторному обстрелу со стороны ВСУ. Ранены два мирных жителя», — сказано в сообщении.

По словам губернатора, мужчина и женщина с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями госпитализированы.

Ранее ПВО сбила четыре ракеты «Точка-У» над Курской областью.