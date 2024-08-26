ПВО отразила ракетную атаку над Курской областью

сегодня в 23:03

Силы ПВО сбили четыре украинские ракеты «Точка-У» над Курской областью

Российские силы ПВО сбили четыре украинские ракеты «Точка-У» над Курской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО четыре ракеты ТРК „Точка-У“ были уничтожены над Курской областью», — сказано в сообщении.

Уточняется, что ПВО сработала в 21:45.

Врио губернатора Курской области Алесей Смирнов поблагодарил расчеты ПВО за отражение атаки и призвал жителей региона не подходить к обломкам сбитых снарядов.