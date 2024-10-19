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При атаках беспилотников ВСУ на Белгородский район пострадали четыре человека

Вечером в субботу ВСУ трижды атаковали поселок в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

В результате обстрела пострадали четыре мирных жителя, в том числе 12-летняя девочка. Ребенок получил слепое осколочное ранение плеча. Также две женщины получили осколочные ранения. Кроме того, в больницу самостоятельно обратился мужчина с осколочным ранением ноги.

В результате попадания боеприпаса на территории двух частных домовладений произошел пожар. Возгорание уже ликвидировано.

Ранее киевский режим в очередной раз с использованием воздушных целей атаковал Белгород и Белгородский район, но система ПВО успешно отразила атаку.